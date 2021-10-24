الإكوادور.. مصرع 4 متسلقي جبال على الأقل إثر انهيار ثلجي

أفاد مسؤولون أمنيون بأن انهيارا ثلجيا وقع يوم الأحد بأحد جبال الإكوادور البركانية أدى إلى مصرع أربعة متسلقين على الأقل وإصابة خامس.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن الانهيار الثلجي غمر نحو عشرة من متسلقي الجبال على ارتفاع 6100 متر فوق بركان "شيمبورازو".

وبركان "شيمبورازو" الخامل به أعلى قمة في الإكوادور، ويجذب متسلقين محليين وأجانب.

المصدر: "أ ف ب"