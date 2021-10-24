اليونان: اعتقال 7 شرطة بعد مقتل شاب من غجر الروما على أيديهم

أفادت وسائل إعلام يونانية اليوم الأحد باعتقال 7 من ضباط الشرطة أطلقوا النار على شاب من الغجر أثناء مطاردته وقتلوه.

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وقالت قناة Skai إن الضباط الموقوفين مثلوا أمام المدعي العام الذي يُتوقع أن يحقق في ما إذا كانوا قد تصرفوا دفاعا عن النفس، أو أن الأمر يتعلق بممارسات عنيفة من قبل الشرطة.

وكانت وكالة أنباء "آنا" اليونانية أفادت بتظاهر العشرات من المواطنين في إحدى ضواحي أثينا احتجاجا على مقتل الشاب.

وأعربت جمعية "إيلان باس" التي تمثل الغجر في اليونان عن "غضبها وحزنها العميقين" لمصرع الشاب.

وأشارت إلى أن "300 ألف من غجر الروما يعيشون في اليونان التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، لكن السلطات تقدر عددهم بـ110 آلاف".

المصدر: وكالات