طائرتان بدون طيار تحومان فوق مقر الإقامة الريفي لماكرون والسلطات تفشل في اقتفاء أثرهما

أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأن طائرتين بدون طيار رصدتا مساء السبت عدة مرات فوق مقر الإقامة الريفي للرئيس إيمانويل ماكرون، ولم يتم الكشف عن هويتهما وغرضهما.

وأضافت الصحيفة أنه وفي حدود الساعة العاشرة من مساء يوم السبت رصد حرس مقر "لا لانتيرن" طائرتين بدون طيار تحلقان فوقه.

وأكدت أن الرئيس ماكرون كان في الإقامة المذكورة لحظة تحليقهما وتوجهتا نحو مثلث روكنكورت triangle de Rocquencourt في بلدة Chesnay المجاورة.

وذكرت أنه على الرغم من البحث لم يتم العثور على الطائرتين أو كشف هوية الجهة التي سيّرتهما، وأن التحقيقات عهدت لمركز شرطة فرساي.

المصدر: صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية