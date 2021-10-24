وسائل إعلام: 50 داعشيا يسلمون أنفسهم في أفغانستان

ذكرت وكالة "باجهوك" الأفغانية أن العشرات من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي سلموا أنفسهم للسلطات في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.

وأشارت الوكالة نقلا عن ممثلي أجهزة المخابرات الإقليمية إلى أن "50 مسلحا تابعا لتنظيم "داعش" استسلموا للقوات الحكومية في الإقليم بوساطة من زعماء القبائل المحلية".

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية في خراسان" المتفرع عن "داعش" في سبتمبر ومطلع أكتوبر، مسؤوليته عن عدة انفجارات وهجمات مسلحة وإطلاق نار وقعت في عدة مقاطعات في أفغانستان، سقط نتيجتها العديد من منتسبي طالبان والسكان المحليين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة ذبيح الله مجاهد، أن "داعش" لا يشكل تهديدا لأفغانستان وأن طالبان قادرة على محاربة هذه المجموعة بمفردها".

المصدر: "تاس"