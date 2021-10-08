 
مباشر

طالبان: "داعش" ليس تهديدا، لكنه "صداع"

أخبار العالم

طالبان:
Reuters OS/TAD
المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgh1

أكد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، الخميس، أن تنظيم "داعش" "لا يشكل تهديدا للبلاد"، لكنه "يمثل صداعا".

وأشار في تصريحات لوكالة "تولو نيوز" المحلية، إلى أنه "نحن لا نسمي تنظيم داعش تهديدا، بل صداعا. في بعض الأماكن يتسبب ذلك في حدوث صداع، ولكن بعد كل حادثة يتم القضاء على مرتكبيها.. نطردهم ونعثر على مخابئهم".

وبحسب مجاهد، فإن "داعش لا يحظى بدعم الشعب الأفغاني".

ودخلت طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس الماضي، وأعلنت في اليوم التالي أن "الحرب قد انتهت".

وغادرت القوات الأمريكية عن طريق مطار كابل البلاد نهاية شهر أغسطس الماضي، منهية ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

إقرأ المزيد
"داعش خرسان" يرفع وتيرة هجماته ضد "طالبان"

وفي أوائل سبتمبر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا