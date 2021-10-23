المكسيك.. مقتل أحد قادة عصابة "غولفو" للمخدرات (صور + فيديو)

لقي أرييل تريفينو أحد قادة عصابة "غولفو" للمخدرات في المكسيك مصرعه بهجوم خاضه ضد العسكريين والشرطة في مدينة ماتاموروس بولاية تاماوليباس شمال شرقي البلاد.

وأكد حاكم المنطقة فرانسيسكو كابيزا دي فاكا في تغريدة على تويتر يوم السبت، أنه تم إثبات هوية أرييل تريفينو الملقب بـ"تايغر" أحد المشاركين في الهجوم.

وأشار إلى أن تريفينيو كان أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الولاية.

Confirmada la identidad de Ariel Treviño "El Tigre", uno de los agresores abatidos en los hechos de #Matamoros. El @gobtam reitera utilizará todos los recursos a su alcance y no escatimará esfuerzos en el combate a los grupos delictivos. No habrá tregua contra los violentos. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 23, 2021

وقامت قوات الأمن بتصفية ما مجموعه ثلاثة من أعضاء كارتل المخدرات، واعتقال أربعة آخرين من شركائهم، كما تم ضبط سيارة مصفحة وأربعة أسلحة نارية من بينها بندقية من العيار الثقيل وذخيرة من المجرمين.

ويعد عصابة "غولفو" للمخدرات من أقدم العصابات في المكسيك، ويتورط أعضاؤها في بيع وتهريب المخدرات والأسلحة والخطف والسطو المسلح والابتزاز وغسيل الأموال.

المصدر: RT + وسائل إعلام مكسكية