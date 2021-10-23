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كندا.. مقتل شخص بإطلاق نار في مبنى سكني

أخبار العالم

كندا.. مقتل شخص بإطلاق نار في مبنى سكني
Reuters CARLOS OSORIO
الشرطة الكندية
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أفادت قناة CTV الكندية بمقتل شخص يبلغ من العمر 36 عاما بإطلاق نار في مبنى سكني بحي كيليسديل في تورونتو.

ونقلت القناة عن الشرطة قولها إنها تلقت مكالمة صباح السبت تفيد بوقوع إطلاق نار في مبنى سكني بالقرب من شارع كييلي.

وأضافت الشرطة أنه عندما وصلت إلى المكان عثرت على رجل مصاب بعيار ناري، وأن عناصرها حاولوا إنقاذه إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

المصدر: ctv 

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