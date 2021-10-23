البوسنة.. مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين في حريق

أسفر حريق شب في بلدة بشمال البوسنة عن مصرع ستة أشخاص وإصابة عدد آخر، حسبما ذكرت الشرطة اليوم السبت.

إقرأ المزيد

واندلع الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت في منزل في بلدة برتشكو، وقالت الشرطة إنه لدى وصولها إلى مكان الحادث، عثرت خدمات الطوارئ على ست جثث متفحمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الضحايا ربما اختنقوا بسبب الأدخنة، من جهتها أعلنت الشرطة أن التحقيق جار لتحديد سبب الحريق.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى محلي.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى ولم يتضح عدد الجرحى.

المصدر: "أسوشيتد برس"