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البوسنة.. اندلاع حريق في مركز للمهاجرين

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البوسنة.. اندلاع حريق في مركز للمهاجرين
Reuters
أرشيف
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قالت الشرطة الإقليمية في البوسنة، إن حريقا اندلع اليوم الأربعاء، في مركز للمهاجرين بشمال غربي البلاد يقيم فيه نحو 1200 مهاجر.

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وذكرت بوابة "كليكس" الإخبارية المحلية في البوسنة، أن الحريق اندلع في قطاع تخزين البنزين ومولدات الكهرباء في مخيم ليبا للمهاجرين، ونشرت صورا تظهر دخانا أسود فوق خيام بيضاء.

وقال متحدث باسم الشرطة في منطقة بيهاتش لوكالة "رويترز" إن الشرطة ورجال الإطفاء يتوجهون نحو المخيم الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومترا عن بيهاتش.

وأضاف أن الشرطة لا تعرف ما إذا كان الحريق قد أسفر عن سقوط ضحايا.

المصدر: رويترز

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