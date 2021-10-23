سيناتور أمريكي يتهم إيران بـ"المسؤولية المباشرة" عن الهجوم على قاعدة "التنف"
اتهم السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إيران، بـ"المسؤولية المباشرة" عن الهجوم الذي استهدف قاعدة "التنف" الأمريكية، ضمن مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية، الأربعاء الماضي.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال ماركو روبيو: "هاجمت إيران بشكل مباشر القوات الأمريكية في سوريا أمس (يقصد الأربعاء الماضي)".
وأضاف: "لا تتستروا على هذا فقط لحفظ الأمل في الاتفاق النووي مع إيران".
Iran directly attacked U.S. troops in Syria yesterday— Marco Rubio (@marcorubio) October 21, 2021
Don’t cover this up just to save your hoped for nuclear deal with Iran https://t.co/2rIdh7rIIH via @nbcnews
من جانبها، أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا "في الزمان والمكان المناسبين".
وأوضحت أن الهجوم على القاعدة، متعمد وتم بطائرات مسيرة، مضيفة أنها تجري تحقيقا في الواقعة حاليا.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.