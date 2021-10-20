مصادر عراقية لـRT: خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا

أفادت مصادر أمنية عراقية مرتبط بالتحالف الدولي، اليوم الأربعاء، بأن خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا.

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وقالت المصادر لـRT، إن "الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية".

وأضافت أن "قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم".

أكد مسؤولون أمريكيون وقوع انفجار في موقع لقوات الولايات المتحدة جنوب سوريا، مساء الأربعاء، دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط إصابات.

المصدر: RT