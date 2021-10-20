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مصادر عراقية لـRT: خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا

مسؤولون أمريكيون: انفجار عند موقع لقوات الولايات المتحدة جنوب سوريا

أخبار العالم العربي

مسؤولون أمريكيون: انفجار عند موقع لقوات الولايات المتحدة جنوب سوريا
Reuters Delil Souleiman/ via Getty Images
قافلة قوات أمريكية تصل إلى سوريا من العراق (26 أكتوبر 2019).
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أكد مسؤولون أمريكيون وقوع انفجار في موقع لقوات الولايات المتحدة جنوب سوريا، مساء الأربعاء، دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط إصابات، وسط أنباء عن قصف استهدف قاعدة التنف.

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مصادر عراقية لـRT: خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا
مصادر عراقية لـRT: خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن "انفجارا وقع عند موقع للقوات الأمريكية في جنوب سوريا، لكن لا توجد في الوقت الراهن تقارير عن سقوط ضحايا أمريكيين جراء الانفجار".

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن "من المبكر للغاية تحديد المسؤول عن الهجوم"، إلا أن أحدهم أعرب "عن اعتقاده أنه هجوم بطائرة مسيرة".

وسبق أن أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بدوي "انفجارات في قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بعد استهدافها بطيران مسير".

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة الواقعة في محافظة حمص السورية قرب الحدود مع الأردن والعراق.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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