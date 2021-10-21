إثيوبيا.. قوات الحكومة تشن غارة جديدة على عاصمة إقليم تيغراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم الخميس أن طيرانها الحربي قصف من جديد مدينة مقلي، مركز إقليم تيغراي المتمرد في شمال البلاد، ما يعد رابع غارة على الإقليم المضطرب منذ مطلع الأسبوع.

وصرح المتحدث باسم حكومة أديس أبابا، ليغيسي تولو، للصحفيين بأن القوات الحكومية شنت غارة جديدة استهدفت قاعدة عسكرية سابقة تستخدمها "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة كمركز للتدريب العسكري.

وكانت مقلي قد تعرضت للقصف الجوي أمس الأربعاء والاثنين الماضي، وسط تقارير تتحدث عن مؤشرات على استعدادات الحكومة الإثيوبية لشن عملية عسكرية جديدة ضد المتمردين في الإقليم المضطرب.

ونفت الحكومة الإثيوبية شنها الغارة الأولى، وأكدت قصفها مقلي الأربعاء، مضيفة أن هذه الضربات استهدفت "مخابئ غير قانونية للأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة".

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للقصف.

المصدر: "رويترز" + "فرانس برس"