الأمم المتحدة: نساء وأطفال بين ضحايا الغارة الجوية في إثيوبيا

أعلنت الأمم المتحدة عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء غارة القوات الإثيوبية على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي الذي يشهد اشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "حتى الآن لا توجد لدينا معلومات عن العدد الدقيق للضحايا، ولكن حسب معلومات أولية بينهم نساء وأطفال".

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وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أجرى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أكد خلاله على رفضه لاستهداف المدنيين خلال الضربات العسكرية.

وكانت السلطات الإثيوبية قد أكدت في وقت سابق أنها وجهت ضربات جوية إلى أهداف لـ "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي". وخلال الأسبوع الأخير شن الجيش الإثيوبي الغارات الجوية على تيغراي 3 مرات.

المصدر: وكالات