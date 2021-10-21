بوتين يبحث مع بينيت الجمعة العلاقات الروسية-الإسرائيلية والأوضاع في الشرق الأوسط

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة أول لقاء حضوري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيناقشان خلاله طيفا من المسائل المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية.

وأكد الكرملين في بيان أصدره اليوم أنه من المفترض أن يستعرض بوتين وبينيت، خلال الاجتماع الذي سيعقد في مدينة سوتشي الروسية، "المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط".

وسبق أن أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت يعتزم بحث الملف الإيراني مع بوتين، بالإضافة إلى طيف من المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية.

كما من المفترض أن يتخذ الملف السوري مكانة مرموقة ضمن أجندة الاجتماع.

المصدر: RT