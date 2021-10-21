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رايس عن اقتحام الكابيتول: لدى الأمريكيين مخاوف أخرى يجب أن نتحدث عنها

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رايس عن اقتحام الكابيتول: لدى الأمريكيين مخاوف أخرى يجب أن نتحدث عنها
Reuters
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قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس إن الأمريكيين لديهم مخاوف بخلاف الحديث عن أعمال الشغب التي قادها أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وقالت رايس: "يجب دعم مؤسساتنا.. ما حدث في 6 يناير كان خطأ، وأنا أعلم أيضا أنه كحكومة وكدولة، يجب أن نقلق بشأن الأشياء التي تجعل الحياة صعبة على الأمريكيين وعائلاتهم"، مشددة على أن الشعب الأمريكي "لديه مخاوف أخرى يجب أن نتحدث عنها".

وأعربت رايس عن أملها بأن "يمضي الحزب الجمهوري قدما مع القادة الجدد، وأن ننتقل إلى أمريكا أفضل".

وشكل الكونغرس في وقت سابق من هذا العام لجنة للتحقيق في هجوم 6 يناير ومعرفة إلى أي مدى، لعب ترامب دورا في تأجيج نيران العنف الذي اندلع في ذلك اليوم.

المصدر: The Hill

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