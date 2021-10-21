رايس عن اقتحام الكابيتول: لدى الأمريكيين مخاوف أخرى يجب أن نتحدث عنها

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس إن الأمريكيين لديهم مخاوف بخلاف الحديث عن أعمال الشغب التي قادها أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وقالت رايس: "يجب دعم مؤسساتنا.. ما حدث في 6 يناير كان خطأ، وأنا أعلم أيضا أنه كحكومة وكدولة، يجب أن نقلق بشأن الأشياء التي تجعل الحياة صعبة على الأمريكيين وعائلاتهم"، مشددة على أن الشعب الأمريكي "لديه مخاوف أخرى يجب أن نتحدث عنها".

وأعربت رايس عن أملها بأن "يمضي الحزب الجمهوري قدما مع القادة الجدد، وأن ننتقل إلى أمريكا أفضل".

Sec. @CondoleezzaRice: “Our institutions have to be upheld.”



“What happened on January 6th was wrong. I also know that as a government and as a country, we’ve got to be concerned about the things that are making life hard for Americans and hard for American families.” pic.twitter.com/GGA3FGfu3J — The View (@TheView) October 20, 2021

وشكل الكونغرس في وقت سابق من هذا العام لجنة للتحقيق في هجوم 6 يناير ومعرفة إلى أي مدى، لعب ترامب دورا في تأجيج نيران العنف الذي اندلع في ذلك اليوم.

المصدر: The Hill