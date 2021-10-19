مطار مانشستر البريطاني: الشرطة لم تعثر على أي تهديد أمني بعد بلاغات عن طرد مشبوه
Reuters PHIL NOBLE
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أعلنت إدارة مطار مانشستر البريطاني أن الشرطة لم تعثر على أي تهديد أمني فيه بعد إغلاق جناحه الثاني على خلفية بلاغات عن وجود طرد مشبوه.
وقالت إدارة المطار، في بيان نقلته وكالة "رويترز" مساء الثلاثاء، إن الشرطة "مرتاحة بعدم وجود أي تهديد أمني وأزالت الطوق الذي فرضته في المكان" خلال الفحص.
وسبق أن أفادت إدارة المطار بإغلاق جناحه الثاني بينما كانت شرطة مانشستر تفحص البلاغات عن وجود طرد مشبوه هناك.
وذكرت إدارة المطار أن كل الرحلات تم تسييرها خلال الحادث من الجناح الأول، مشيرة إلى أن الشرطة كانت تنفذ عملية إجلاء منظمة في الجناح الثاني.
المصدر: "رويترز"
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