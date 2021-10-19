إغلاق الجناح الثاني في مطار مانشستر البريطاني بسبب بلاغات عن طرد مشبوه

أكدت إدارة مطار مانشستر البريطاني إغلاق جناحه الثاني في ظل فحص الشرطة تقارير حول وجود طرد مشبوه في المنشأة.

وقالت إدارة المطار، في بيان نقلته وكالة "رويترز" مساء الثلاثاء: "الجناح الثاني لا يزال مغلقا في الوقت الذي تواصل فيه شرطة مانشستر العظيمة فحص البلاغات عن وجود طرد مشبوه هناك".

وذكرت إدارة المطار أن "كل الرحلات سيتم تسييرها من الجناح الأول حتى إصدار إنذار آخر".

وفي بيان أصدرته سابقا قالت إدارة مطار مانشستر إن الشرطة كانت تنفذ عملية إجلاء منظمة في الجناح الثاني.

المصدر: "رويترز"