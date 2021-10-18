قتيل و15 جريحا في انفجار قنبلة في باكستان

قتل ضابط وأصيب 15 شخصا آخرين معظمهم من المدنيين، في انفجار قنبلة على حافة طريق بالقرب من حافلة للشرطة كانت متوقفة أمام جامعة في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن وزير إقليمي.

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وقال وزير داخلية إقليم بلوشستان، مير ضياء الله لونغوف، إن الهجوم وقع اليوم الاثنين خارج جامعة بلوشستان في مدينة كويتا عاصمة الإقليم.

وأوضح أن عناصر الإنقاذ نقلوا القتيل والمصابين إلى مستشفى حكومي.

ولم يعلن أحد بعد مسؤوليته عن الحادث.

ويعد إقليم بلوشستان مسرحا لتمرد طويل الأمد تقوده جماعات البلوش الانفصالية التي شنت هجمات على مدار عقود، وبشكل أساسي على قوات الأمن، للضغط من أجل مطالبهم بالاستقلال.

وتصر باكستان على أنها قمعت التمرد لكن العنف ما يزال مستمرا هناك.

المصدر: "أسوشيتد برس"