مصرع 7 من أفراد أسرة جراء حريق منزل بشرق باكستان

تحقق الشرطة الباكستانية في حريق وقع بشرق البلاد، اليوم الأحد، وأسفر عن مصرع سبعة من أفراد أسرة واحدة، حسبما أفاد مسؤول إنقاذ.

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وقال رئيس خدمة الإنقاذ، الدكتور حسين ميان، إن الحريق اندلع في منزل بحي علي بور بمنطقة مظفر غرة في إقليم البنجاب.

وأضاف ميان، أن رجال الإطفاء انتشلوا جثث متفحمة لرجل يبلغ من العمر 65 عاما وامرأتين يتراوح عمراهما بين 35 و 19 عاما، وثلاثة صبية تتراوح أعمارهم بين 3 و 10 و 12 عاما، وطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين.

وأشار إلى أنه تم إرسال الجثث للتشريح وفحصها من قبل الطب الشرعي.

من جانبها، قالت الشرطة إنه يجري التحقيق في سبب الحريق، ويريد المحققون معرفة سبب عدم استيقاظ أي من أفراد الأسرة عندما اندلع الحريق.

المصدر: "أسوشيتد برس"