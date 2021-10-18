 
مباشر
عاجل
لافروف: على الناتو إذا أراد التواصل مع روسيا أن يفعل ذلك عبر سفيرنا في بروكسل

انفجار في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

أخبار العالم

انفجار في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان
Reuters
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj79

هز انفجار قوى مدينة جلال آباد عاصمة إقليم  في شرق أفغانستان، اليوم الاثنين .

 وذكرت وكالة "أسفاكا" المحلية أن الحادث وقع في حي "كابول هادا"،  نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد الشوارع المزدحمة في الوقت الذي كانت تمر فيه سيارة تابعة لعناصر حركة "طالبان".

وقالت الوكالة إن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنيين تم نقلهم إلى المستشفى، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا