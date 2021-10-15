ارتفاع حصيلة القتلى بالهجوم الانتحاري على مسجد شيعي جنوب أفغانستان إلى 62 شخصا

تجاوز عدد القتلى جراء التفجيرات الانتحارية التي ضربت صباح الجمعة مسجد الإمام برقة الشيعي بمدينة قندهار جنوب أفغانستان مستوى 60 شخصا حسبما نقلته تقارير محلية.

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وأفادت وكالة "Bakhtar" الأفغانية بأن حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي نفذه 3 أشخاص في حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي خلال تجمع الناس لأداء صلاة الجمعة، بلغت 62 قتيلا، بينما أصيب 68 آخرون على الأقل.

من جانبها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في مستشفى بالولاية أن الهجوم أودى بحياة 47 شخصا وأسفر عن إصابة 70 آخرين.

وقال شاهد عيان للوكالة إن العملية نفذت على يد 4 انتحاريين هاجموا المسجد، حيث فجر 2 منهم نفسيهما عند بوابة الأمن ما سمح للـ2 الآخرين بدخول المسجد ركضا ومهاجمة المصلين، وأوضح أن صلاة الجمعة عادة ما يحضرها نحو 500 شخص.

وأكدت حركة "طالبان" وقوع التفجير وفتح تحقيق في الحادث، مشيرة إلى وصول وحدات من القوات الخاصة إلى الولاية لتحديد الملابسات، واتهمت تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء العملية.

والهجوم يأتي بعد أسبوع من تفجير تبناه "داعش" استهدف مسجدا شيعيا في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد وأودى بحياة نحو 120 شخصا حسب بعض التقارير.

ويعتبر "داعش" عدوا لدودا لـ"طالبان" ويرى التنظيم أن المسلمين الشيعة مرتدون، وسبق أن أعلن مسؤوليته عن عدد من التفجيرات القاتلة في جميع أنحاء البلاد منذ استيلاء "طالبان" على السلطة في أغسطس إبان انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، كما استهدف مقاتلي "الحركة" أيضا في هجمات متعددة.

المصدر: وكالات