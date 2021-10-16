بعد التفجير الدموي الأخير.. "طالبان" تتعهد بتعزيز حماية المساجد

تعهدت حركة "طالبان"، التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان، بتعزيز الإجراءات الأمنية في المساجد، بعد الهجوم الدموي الأخير الذي خلف 62 قتيلا على الأقل في مسجد للشيعة بمدينة قندهار.

وقال قائد شرطة قندهار المعين من قبل "طالبان"، في تصريح مسجل نشره اليوم السبت على حسابه في "تويتر" المتحدث باسم الحركة، محمد نعيم، إن أهالي المنطقة طلبوا من السلطات الجديدة إمدادهم بالسلاح كي يحرسوا مسجدهم بأنفسهم.

وتابع: "فعلنا ذلك، لكنهم للأسف ما استطاعوا (أداء هذه المهمة)، ولذلك في المستقبل سنكلف مجموعات خاصة بحراسة مثل هذه الأماكن".

تصريح قائد شرطة قندهار بنسبة لانفجار اليوم: نحن ندين الحادث بشدة ونعزي أهالي الضحايا، أهالي المنطقة طلبوا منا بأن نعطيهم السلاح و نسمح لهم باقنائه حيث هم بأنفسهم يحرسون مسجدهم، ونحن فعلنا ذلك،لكن للأسف ما استطاعوا، لذلك في المستقبل نحن سنكلف مجموعات خاصة لحراسة مثل هذه الأماكن. pic.twitter.com/e6LduEetqp — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) October 15, 2021

وجاء التفجير الانتحاري الذي دوى أمس الجمعة في قندهار بعد أسبوع من هجوم مماثل أودى، حسب بعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 شخصا في مسجد شيعي آخر بولاية قندوز.

وتبنى تنظيم "داعش" كلا الهجومين.

المصدر: RT