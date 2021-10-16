 
مباشر

بعد التفجير الدموي الأخير.. "طالبان" تتعهد بتعزيز حماية المساجد

أخبار العالم

بعد التفجير الدموي الأخير..
AP Abdullah Sahil
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rirp

تعهدت حركة "طالبان"، التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان، بتعزيز الإجراءات الأمنية في المساجد، بعد الهجوم الدموي الأخير الذي خلف 62 قتيلا على الأقل في مسجد للشيعة بمدينة قندهار.

وقال قائد شرطة قندهار المعين من قبل "طالبان"، في تصريح مسجل نشره اليوم السبت على حسابه في "تويتر" المتحدث باسم الحركة، محمد نعيم، إن أهالي المنطقة طلبوا من السلطات الجديدة إمدادهم بالسلاح كي يحرسوا مسجدهم بأنفسهم.

وتابع: "فعلنا ذلك، لكنهم للأسف ما استطاعوا (أداء هذه المهمة)، ولذلك في المستقبل سنكلف مجموعات خاصة بحراسة مثل هذه الأماكن".

وجاء التفجير الانتحاري الذي دوى أمس الجمعة في قندهار بعد أسبوع من هجوم مماثل أودى، حسب بعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 شخصا في مسجد شيعي آخر بولاية قندوز.

وتبنى تنظيم "داعش" كلا الهجومين.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا