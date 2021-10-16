صديقة سآكاشفيلي الأوكرانية تقول إن حالته الصحية تقتضي نقله إلى المستشفى

صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني يليزافيتا ياسكو، صديقة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل سآكاشفيلي المعتقل في جورجيا والمضرب عن الطعام، بأن حالته الصحية تقتضي نقله للمستشفى.

وقالت ياسكو، التي تربطها علاقة حميمية بالرئيس الجورجي الأسبق، الذي عمل في أوكرانيا خلال 8 سنوات وحصل على الجنسية الأوكرانية، في حديث لقناة "أوكرانيا 24"، إن "حالته الصحية سيئة لأنه مضرب عن الطعام للأسبوع الثالث. وهو يرفض إيقاف الإضراب عن الطعام".

وتابعت قائلة إن "موضوع إعادة المواطن الأوكراني إلى أوكرانيا بات ملحا الآن، لكن الآن الكثير يعتمد على السلطات الجورجية، والخارجية الأوكرانية تعمل على هذه القضية بنشاط أيضا".

وأضافت أنه "في الأيام القادمة ستكون حالته الصحية حرجة، وهو سيحتاج لنقله إلى المستشفى لأنه بحالة ضعيفة جدا الآن. وأعتقد أنه بحاجة للعلاج في المستشفى الآن. ومن المهم أن يحصل على العلاج الطبي".

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يذكر أن السلطات الجورجية اعتقلت ميخائيل سآكاشفيلي يوم 1 أكتوبر الجاري فور عودته للبلاد من أوكرانيا، حيث كان يعمل في مختلف المناصب الحكومية خلال 8 سنوات، ولا يزال يترأس اللجنة التنفيذية لمجلس الإصلاحات الوطني.

وأدين سآكاشفيلي في جورجيا بتهمة "تجاوز الصلاحيات" في قضيتين متعلقتين باغتيال المصرفي ساندرو غيرغفلياني والاعتداء على البرلماني فاليري غيلاشفيلي. وهو يتهم أيضا في 3 قضايا أخرى، بما فيها قضية اختلاس الأموال العامة.

ويرفض سآكاشفيلي التهم الموجهة إليه ويعتبر نفسه معتقلا سياسيا، حيث كان يعتزم دعم حملة المعارضة أثناء الانتخابات التشريعية. وأعلن إضرابا عن الطعام احتجاجا على محاكمته.

المصدر: "نوفوستي"