رئيس وزراء جورجيا: حالة ساكاشفيلي تغيرت بشكل جذري بعد دخوله السجن

قال رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، إن حالة رئيس الوزراء السابق ميخائيل ساكاشفيلي، قد تغيرت بشكل جذري بعد اعتقاله ووضعه في السجن.

وقال غاريباشفيلي في بيان على "فيسبوك"، إن "الحالة النفسية والعقلية لميخائيل ساكاشفيلي قبل السجن وبعده تغيرت بشكل جذري... الحركة الوطنية (حزب أسسه ساكاشفيلي) قلقة بشأن الوضع الصعب لزعيمها وتطالب بإطلاق سراحه فورا من السجن".

واعتقلت السلطات الجورجية ساكاشفيلي بداية الشهر الجاري، بعد عودته إلى البلاد.

ووضعت السلطات الجورجية قبل ذلك رئيس الوزراء السابق ساكاشفيلي على قائمة المطلوبين في عدة قضايا جنائية.

المصدر: نوفوستي