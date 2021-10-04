جورجيا.. تظاهرات مناصرة للرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي أمام مقر احتجازه

تجمع أنصار الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي اليوم الاثنين بالقرب من مكان احتجازه في سجن في مدينة روستافي الجورجية مطالبين بالإفراج عنه.

وكان ساكاشفيلي قد اعتقل من قبل السلطات في جورجيا في 1 أكتوبر بعد وصوله إلى البلاد.

ويواجه ساكاشفيلي الذي قاد "ثورة الورود" في جورجيا عام 2003 وتولى منصب الرئيس من 2004 إلى 2013، 4 قضايا جنائية يتهم في إطارها بسوء استغلال السلطة والتستر، وصدر في إطار اثنتين منها حكمان بسجنه 3 و 6 سنوات.

وأعلنت السلطات الجورجية مرارا أنها ستحتجز ساكاشفيلي الذي انتقل عام 2013 إلى أوكرانيا حيث تولى حتى 2016 عدة مناصب حكومية، بمجرد عبوره الحدود.

المصدر: RT