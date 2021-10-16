"غوغل" تحذر من تكثيف "هاكرز إيرانيين وروس" أنشطتهم

حذرت شركة "غوغل" الأمريكية من تكثيف هاكرز، زُعم أنهم مرتبطون بحكومتي إيران وروسيا، أنشطتهم في الآونة الأخيرة.

وتطرقت "غوغل" في مقال منشور أمس الجمعة على مدونتها في الإنترنت إلى أنشطة مجموعة الهاكرز الإيرانيين المعروفة باسم APT35 أو "القطة الجميلة"، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تعمل منذ سنوات على اختراق حسابات ونشر برمجيات خبيثة واستغلال تكنولوجيات تجسس حديثة وفقا لمصالح حكومة طهران.

وحملت "غوغل" هذه المجموعة المسؤولية عن اختراق موقع إلكتروني مرتبط بجامعة بريطانية في أوائل عام 2021 بغية استغلاله في ممارسة أنشطة "التصيد" الاحتيالي بوساطة خدمات شركات بريد إلكتروني كبرى مثل "جي-ميل" و"هوتميل" و"إياهو".

وأشارت "غوغل" إلى أن الهاكرز الإيرانيين يعتمدون على هذا الأسلوب منذ عام 2017 بغية استهداف حسابات تابعة لحكومات وأوساط اكاديمية وصحفيين ومنظمات غير حكومية.

وذكر المقال أن APT35 في العامين الأخيرين حاولت نشر برمجيات تجسسية في "غوغل بلاي" ومنصات إلكترونية مماثلة أخرى، لافتا إلى أن هؤلاء الهاكرز ينتحلون كثيرا ما شخصية منظمي فعاليات خاصة بمكافحة "التصيد".

وأكدت "غوغل" أنها أصدرت منذ مطلع عام 2021 أكثر من 50 ألف إنذار إلى مستهلكيها بشأن خطر تعرض حساباتهم لـ"التصيد" المدعوم من حكومات أجنبية، أو للاختراق، ما يمثل زيادة بقرابة 33% مقارنة مع ما كان في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت "غوغل" أن هذه الزيارة تأتي غالبا على خلفية تكثيف وتيرة أنشطة مجموعة الهاكرز الأخرى المعروفة بـAPT28 أو "الدب الأنيق" التي تعتبرها الحكومة الأمريكية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الروسية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أن قراصنة يعدون مرتبطين بإيران استهدفوا بنجاح شركات متخصصة في تكنولوجيات الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ في دول خليجية.

المصدر: RT