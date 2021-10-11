استهدف شركات أمنية أمريكية وإسرائيلية.. "مايكروسوفت تكشف تفاصيل هجوم سيبراني تزعم أن إيران تقف وراءه

أعلنت شركة "مايكروسوفت" في بيان يوم الاثنين أن قراصنة يشتبه في ارتباطهم بإيران استهدفوا بنجاح شركات متخصصة في تكنولوجيات الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ في دول خليجية.

وقالت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) إن القراصنة حاولوا اختراق حسابات Office 365 التابعة لشركات أمنية في الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار اصطناعية وطائرات مسيرة ورادارات وأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.

كما استهدف القراصنة أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والتحليلات المكانية وموانئ الدخول الإقليمية في الخليج والعديد من شركات النقل البحري والبضائع التي تركز على الأعمال التجارية في الشرق الأوسط.

وبحسب الشركة، فإن أنشطة المجموعة التي أطلقت عليها الاسم الرمزي DEV-0343 تتداخل على ما يبدو مع المصالح الإيرانية.

وأفادت بأن القراصنة تمكنوا من اختراق قرابة 20 حسابا من أكثر من 250 تم استهدافها، موضحة أن مجموعة القراصنة تواصل العمل على تطوير تقنياتها وتحسين هجماتها.

وبينت في السياق استخدام القراصنة لهجوم "تسريب كلمات المرور" وهي تقنية لا تعتبر معقدة، إذ يحاول المتسللون اختراق العديد من الحسابات باستخدام العديد من كلمات المرور المحتملة، على أمل أن تتمكن إحداها من ملائمة حساب المستخدم المستهدف.

وذكرت الشركة أنها اكتشفت الهجوم السيبراني في يوليو 2021، وأنها أخطرت الشركات المستهدفة.

ولم يكشف عملاق التكنولوجيا الأمريكي عن هوية الشركات التي تعرضت للهجوم.

المصدر: موقع "مايكروسوفت"