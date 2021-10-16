الولايات المتحدة.. إصابات جراء إطلاق رصاص في ملعب أثناء مباراة رياضية في ألاباما

أكدت الشرطة الأمريكية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح جراء حادث إطلاق نار وقع في ملعب أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية في مدينة موبيل بولاية ألاباما.

وأكد قائد شرطة موبيل، بول برين، للصحفيين أن الحادث الذي وقع عند المخرج الغربي لملعب "لاد بيبلز" أثناء مباراة بين فريقي مدرستين ثانويتين مساء أمس الجمعة خلف أربعة مصابين، بينهم امرأة، لافتا إلى أن أحدهم تعرض لجروح بليغة تهدد حياته ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

BREAKING: At least 4 people shot at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, Alabama pic.twitter.com/0r4j1adVRh — BNO News (@BNONews) October 16, 2021

وذكر برين أن الغموض يلف دوافع الهجوم وأن الشرطة لم تنفذ بعد أي اعتقالات على خلفية الحادث، مشيرا إلى أن مشتبها بهما هربا من موقع الحادث بسيارة بيضاء، لكن من المرجح أن واحدا منهما فقط أطلق الرصاص.

وتداولت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر حالة من الهرع سادت الملعب أثناء الحادث، إذ بادر عدد كبير من المشجعين إلى البحث عن مأوى آمن داخل أروقة الملعب.

المصدر: BNO News