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مسؤول أممي: "طالبان" ستعلن عن فتح المدارس الثانوية للفتيات

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مسؤول أممي:
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 قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن حركة طالبان أخبرته بأنها ستعلن "قريبا جدا" السماح لجميع الفتيات الأفغانيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية.

وصرح نائب المدير التنفيذي لليونيسف، عمر عبدي، الذي زار كابل الأسبوع الماضي، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، بأن خمس من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 - بلخ وجوزجان وسمنغان في الشمال الغربي، وقندوز في الشمال الشرقي وأوروزغان في الجنوب الغربي- تسمح بالفعل للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية.

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وأضاف عبدي أن وزير التعليم في طالبان أخبره أنهم يعملون على وضع "إطار" للسماح لجميع الفتيات بمواصلة تعليمهن بعد الصف السادس، والذي يجب نشره "ما بين شهر إلى شهرين".

وتابع قائلا: "بينما أتحدث إليكم اليوم، فإن ملايين الفتيات في سن المدرسة الثانوية يفقدن التعليم لليوم السابع والعشرين على التوالي.. نحن نحثهم على عدم الانتظار.. أي يوم ننتظره هو يوم ضائع بالنسبة للفتيات غير الملتحقات بالمدرسة".

ولفت عبدي إلى أنه يضغط في كل اجتماع على طالبان "للسماح للفتيات باستئناف تعليمهن"، واصفا ذلك بأنه "بالغ الأهمية للفتيات أنفسهن وللبلد ككل".

وقال إنه عندما أطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة بطالبان من السلطة عام 2001 لإيواء الحركة لأسامة بن لادن الذي كان العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر2001 على الولايات المتحدة، كان هناك مليون طفل أفغاني فقط في المدارس على جميع المستويات.

المصدر: أسوشيتد بريس

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