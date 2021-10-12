زعماء G20 يدعون إلى الدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن زعماء "مجموعة العشرين" بحثوا خلال لقائهم الطارئ حول أفغانستان موضوع حقوق المرأة في أفغانستان.

إقرأ المزيد

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب قمة G20 التي جرت عبر نظام الفيديو كونفرانس بمبادرة من إيطاليا: "بحثنا القضايا الملحة مثل برنامج دعم اللاجئين وحقوق الإنسان. لقد تناولنا الوضع حول حقوق النساء وضرورة منحهن حق التعليم، كي لا تعود الأمور إلى ما قبل عشرين عاما".

وجرت قمة G20 الطارئة حول أفغانستان بصيغة موسعة بمشاركة قادة إسبانيا وهولندا وقطر وسنغافورة، إلى جانب الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وعن روسيا شارك في أعمال القمة إيغور مورغولوف نائب وزير الخارجية، وضمير كابولوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان.

المصدر: "نوفوستي"