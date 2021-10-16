مدير مركز غاماليا: تخصيص لقاح مضاد لفيروس كورونا للأطفال "سبوتنيك M"

قال مدير مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبرغ، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المخصص للأطفال سيحمل اسم "سبوتنيك M".

وأضاف غينتسبرغ، أن اللقاح ضد فيروس كورونا للأطفال يمكن أن يسمى "سبوتنيك M" ، حيث "M" تعني للصغار (بالروسية).. بالتأكيد سيبقى اسم سبوتنيك، لكن تمت إضافة الحرف M هناك".

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وفي وقت سابق قال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، إن تطعيم المراهقين في حالة تسجيل اللقاح الجديد سيكون طوعيا، فهم يعتزمون القيام بذلك بموافقة الوالدين، أو الممثلين القانونيين لهم.

المصدر: نوفوستي