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إفريقيا الوسطى تعلن هدنة من جانب واحد مع المتمردين

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إفريقيا الوسطى تعلن هدنة من جانب واحد مع المتمردين
Reuters ANTOINE ROLLAND
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أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان آركانغ تواديرا الجمعة هدنة من جانب واحد في القتال مع الجماعات المسلحة، قائلا إنه يأمل أن يترتب على ذلك حوار سلمي.

وقال تواديرا على شاشة التلفزيون إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار سيساعد في حماية المدنيين من العنف ويسمح لهم بالحصول على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية.

بدوره، قال المتحدث باسم تحالف المتمردين الرئيسي "تحالف الوطنيين من أجل التغيير" لرويترز إنه يرحب بالمبادرة وإن التحالف سيحترم وقف إطلاق النار إذا التزمت به الحكومة. وانهارت اتفاقات سلام سابقة بسرعة.

وشهدت البلاد جولات متكررة من عنف المتمردين منذ الإطاحة بالرئيس السابق فرانسوا بوزيز في 2013.

وتسيطر الجماعات المسلحة على مساحات كبيرة من الأراضي، ونزح حوالي ربع سكان البلاد البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة.

المصدر: وكالات

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