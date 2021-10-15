كلينتون يتلقى العلاج في العناية المركزة بسبب عدوى في الدم

يتلقى الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى "إيرفين" في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" اليوم الخميس عن الأطباء المشرفين على علاج بيل كلينتون (75 عاما)، أنه يتلقى العلاج بسبب التهاب المسالك البولية ما أدى بدوره إلى إصابته بعدوى في الدم.

وأوضح الطاقم الطبي أنه تم إعطاء كلينتون المضادات الحيوية، ولا يزال في المستشفى للمراقبة المستمرة.

وكان كلينتون قد خضع لعملية جراحية في القلب في عام 2004 وتم إدخال دعامتين لفتح شريان واحد في عام 2010، لكن أطبائه أكدوا أن دخوله المستشفى ليس له علاقة بالقلب أو فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم كلينتون، أنخيل أورينا، إن الرئيس السابق "في تحسن" و"معنوياته جيدة".

المصدر: سي إن إن