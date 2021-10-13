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كوريا الشمالية تتعهد بعدم إساءة استخدام الأسلحة النووية

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كوريا الشمالية تتعهد بعدم إساءة استخدام الأسلحة النووية
pravda.ru
استعراض عسكري كوري شمالي - أرشيف
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أكد الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أن بلاده لن تسيء استخدام أسلحتها النووية، وأنها تمتثل لالتزاماتها بموجب نظام حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال: "بيونغ يانغ، باعتبارها قوة نووية مسؤولة، لن تسيء استخدام أسلحتها النووية".

وأشار سونغ، إلى أن "الدولة ستلجأ إلى هذا الأسلوب فقط إذا حاولت القوى المعادية استخدام الأسلحة النووية.

وفي سياق منفصل، أجرى مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان محادثات حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة مع مدير إدارة الأمن القومي الكوري الجنوبي سوه هون، يوم الثلاثاء، مشددا على "ضرورة امتناع كوريا الشمالية عن الخطوات التصعيدية".

وجدد سوليفان التأكيد على الدعم الأمريكي للحوار والتعاون بين الكوريتين"، حسب بيان للبيت الأبيض.

المصدر: RT

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