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ساليفان: على كوريا الشمالية أن تمتنع عن الخطوات التصعيدية

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ساليفان: على كوريا الشمالية أن تمتنع عن الخطوات التصعيدية
Reuters LEAH MILLIS
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دعا مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، كوريا الشمالية للامتناع عن "الخطوات التصعيدية"، وذلك بعد تجاربها الصاروخية الجديدة والتصريحات عن ضرورة تطوير السلاح النووي.

وأكد ساليفان خلال لقائه مع نظيره الكوري الجنوبي سوه هون، يوم الثلاثاء، على "ضرورة امتناع كوريا الشمالي عن الخطوات التصعيدية وجدد التأكيد على الدعم الأمريكي للحوار والتعاون بين الكوريتين"، حسب بيان للبيت الأبيض.

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وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أعلن خلال معرض للأسلحة يوم الاثنين أن بلاده تحتاج إلى القدرات للدفاع عن نفسها.

واعتبر كيم أن الحشد العسكري للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

المصدر: "رويترز"

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