عائلات ضحايا الغارة الجوية الأمريكية في كابل ينتظرون تعويضات من واشنطن

أكدت قناة "أفغانستان انترناشونال" التلفزيونية الأفغانية أن أقارب 10 أشخاص، قتلوا في الضربة الجوية الأمريكية في كابل في أغسطس الماضي، ينتظرون تعويضات موعودة من القيادة الأمريكية.

وأشارت القناة، إلى أن "عائلات الضحايا الذين يعيشون في حي حاجي بوغرا في كابل، والمجاور لمدرج المطار المحلي، لم تتلق أي أموال من واشنطن".

ووفقا للبيانات الأولية للقوات المسلحة الأمريكية، ضربت طائرة أمريكية بدون طيار سيارة بالمتفجرات في كابل، كان مقاتلو تنظيم "داعش في خراسان"، ينوون استخدامها في تنفيذ هجوم إرهابي.

ودمر الهجوم مركبتين ومبنى سكنيا بشكل جزئي.

وأعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في كابل، جيرف دي ليس، حينها، عن وقوع "7 أطفال ضحايا للهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأمريكية".

وأعترف البنتاغون في سبتمبر، بعد تحقيق أجراه، بأن "الضربة الأمريكية بطائرة بدون طيار في كابل كانت خطأ وأسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم ما يصل إلى 7 أطفال".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، إن "واشنطن ستطلب تعويضات لأقارب القتلى في الانفجار"، معترفا بأن "هذا لن يكون سهلا، لأن الأمريكيين لم يعد لهم وجود في أفغانستان".

المصدر: "تاس"