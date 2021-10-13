للمرة الأولى.. ظهور تي شيرت عليه صورة الزعيم كيم في حدث عام بكوريا الشمالية (صورة)

شوهد قميص تي شيرت عليه صورة مطبوعة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حدث عام في بيونغ يانغ لأول مرة ، حسبما أظهرت وسائل الإعلام الرسمية.

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وبحسب مقطع فيديو نشرته محطة الإذاعة التلفزيونية المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أمس الثلاثاء، فإن قائد الأوركسترا كان يرتدي القميص الأبيض مع طباعة وجه كيم باللونين الأسود والأبيض على المقدمة في معرض الدفاع في اليوم السابق.

وأقيم المعرض النادر بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس حزب العمال الحاكم، حيث عرضت بيونغ يانغ، سلسلة من الأسلحة الجديدة، بما في ذلك صاروخ يفوق سرعة الصوت وصاروخ "هواسونغ-16" الباليستي العابر للقارات .

وألقى كيم خطابا في المعرض وأمر بتعزيز القدرات العسكرية للبلاد، واصفا إياها بأنها "مهمتهم الأولى والأهم".

وفي عام 2019، نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرئيسية في كوريا الشمالية، قصة تشيد بمهندس سفينة على عمله البطولي في إنقاذ صور كيم وزعيمي البلاد الراحلين من غرق سفينة.

المصدر: يونهاب