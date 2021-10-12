كيم جونغ أون يتفقد الصواريخ وأنظمة إطلاق القذائف أثناء المعرض في كوريا الشمالية

بث التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي لقطات للزعيم كيم جونغ أون وهو يتفقد الصواريخ وأنظمة إطلاق الصزاريخ والقذائف في إطار معرض الدفاع عن النفس -2021 الذي يقام في بيونغ يانغ.

وحسب الخبراء فإن المعرض تضمن مجموعة من الأسلحة المطورة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي اختبرتها كوريا الشمالية أو عرضتها خلال العروض العسكرية في السنوات الأخيرة.

ويعتبر المعرض الذي يقام تزامنا مع الذكرى الـ76 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، الأول من نوعه منذ تولي كيم السلطة في أواخر عام 2011.

المصدر: AP