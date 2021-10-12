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وسائل إعلام بريطانية تعتذر لموسكو عن نشرها أخبارا مفبركة عن لقاح "سبوتنيك v"

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وسائل إعلام بريطانية تعتذر لموسكو عن نشرها أخبارا مفبركة عن لقاح
Reuters Dado Ruvic
لقاح سبوتنيك V الروسي
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اعتذرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، عن نشرها أخبارا مفبركة زعمت فيها أن "روسيا سرقت تركيبة لقاحها "سبوتنيكv" ضد كورونا من شركة أسترازينيك البريطانية".

ووفقا لـصندوق الاستثمار المباشر الروسي، فقد كانت صحيفة "الديلي إكسبرس" أول من قام بإزالة المقال الاتهامي المزيف من موقعها على الإنترنت، ونشرت مكانه اعتذارا جاء فيه: "لقد نما إلى علمنا أن هذا التقرير عن سرقة اللقاح كان كذبة، لأن المعلومات حول مخترع لقاح (سبوتنيك V) معلومة للجمهور".

من جهتها، أكدت "ذي صن"، أن المعلومات التي نشرت في مقالها "خاطئة"، وتقدمت باعتذار، جاء فيه: "يسعدنا توضيح ونشر بيان من صندوق الاستثمار المباشر الروسي".

وأضافت: "تم نشر مقال منقح مع تضمين اقتباسات من بيان الصندوق الروسي".

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وفي وقت سابق أصدر صندوق الاستثمار المباشر الروسي بيانا رسميا نفى فيه "التقارير السخيفة للصحافة البريطانية".

المصدر: RT

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