لافروف يرد على مزاعم "سرقة" روسيا لتركيبة لقاح غربي

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا لا تعتقد أن أي أحد سيأخذ على محمل الجد، مزاعم صحيفة "صن" بأن موسكو سرقت صيغة لقاح مضاد لكوفيد من شركة "أسترازينيكا".

وأضاف لافروف للصحفيين: "كما تعلمون، لم أعد استغرب أي شيء. أما بالنسبة لشركائنا البريطانيين ومعظم شركائنا الغربيين، فلا أعتقد أن أي شخص سيأخذ هذه الاتهامات التي لا أساس لها على محمل الجد. كانت هناك كمية كبيرة جدا من الاتهامات العديمة الأساس. من جانبي لم أسمع أن أسترازينيكا بالذات تتهمنا بسرقة الصيغة منها. أتذكر أن لقاحات هذه الشركة ضد فيروس كورونا، كان لها في العديد من الحالات أثار جانبية سلبية - تجلط الدم وما إلى ذلك. لم تحدث حالة واحدة من هذا النوع مع لقاح سبوتنيك. اعتقد أن كل من يهمه الامر، سيصل إلى الاستنتاجات بنفسه"

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في وقت سابق، كتبت الصحيفة البريطانية المذكورة أعلاه، نقلا عن مصادر، مادة زعمت فيها بأن روسيا سرقت تركيبة لقاح شركة "أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا، واستخدمتها لإنتاج "سبوتنيك V".

المصدر: نوفوستي