خبير روسي يرد على مزاعم صحفية حول "سرقة" روسيا لتركيبة لقاح ضد كورونا

قال عضو مجلس الدوما الروسي غينادي أونيشينكو، إن الذين زعموا في صحيفة Sun، بأن روسيا سرقت صيغة لقاح غربي ضد فيروس كورونا، يعانون من مرض نفسي ويجب علاجهم من قبل الأطباء.

وأكد أونيشينكو، أنه يجب على المخابرات البريطانية، "مي-6"، طرد موظفيها المشرفين على هذه العملية، لفقدانهم الكفاءة المهنية.

وأشار أونيشينكو، الذي يحمل لقب عضو أكاديمية العلوم الروسية، إلى أنه تم تصميم نوع اللقاح الذي ينتمي له "سبوتنيك V" في عام 2012.

وأضاف الخبير: "تم تطوير نموذج هذا النوع من اللقاح في عام 2012، عندما حصلنا على MERS - متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وهو ينتمي إلى ما يسمى بنوع لقاح الناقلات".

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في وقت سابق، كتبت الصحيفة البريطانية المذكورة أعلاه، نقلا عن مصادر، مادة زعمت فيها بأن روسيا سرقت تركيبة لقاح شركة "أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا، واستخدمتها لإنتاج "سبوتنيك V".

في أبريل الماضي، قال الكسندر غونزبورغ مدير مركز "غاماليا" العلمي الروسي (حيث تم تصميم "سبوتنيك V")، إن أكثر ما أثار سخريته هو الزعم بأن هاكرز روس سرقوا خطة تصميم اللقاح من شركة AstraZeneca، وأشار أن هذه المعلومات "أثارت في نفسي الابتسام والسخرية".

المصدر: نوفوستي