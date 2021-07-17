أونيشينكو: من المستحيل إثبات الأصل المختبري لفيروس كورونا

قال الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصحية في روسيا غينادي أونيشينكو، إنه كان من المستحيل إثبات بأي شكل من الأشكال الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا المستجد.

وخلال تعليقه على عدم استبعاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الاحتمال الذي يتحدث عن الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا، ذكر أونيشنكو، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة التعليم والعلوم بمجلس الدوما، أنه لا توجد حاليا وسيلة تفرض بشكل إلزامي على الدول، تقديم المعلومات حول ما يحدث في المختبرات داخل أراضيها.

وأضاف أونيشنكو: "من المستحيل إثبات ذلك، لأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية لا تعمل، لأن الأمريكيين انسحبوا من هذه المعاهدة (انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من المفاوضات لوضع بروتوكول ملزم لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية)".

وتابع الخبير الروسي: "يجب أن يلوم الأمريكيون أنفسهم – فهم يزعمون بأن الصينيين صنعوا فيروسا اصطناعيا، لكن هذا لا يمكن إثباته اليوم. لأنه لا توجد وسيلة دولية تلزم الأطراف بتقديم كل المعلومات".

وشدد البرلماني الروسي، على أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "ليس خبيرا في هذا المجال" لذلك لا يمكنه الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

يوم أمس الخميس، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، أن المنظمة تستعد للمرحلة الثانية من دراسة أصل فيروس كورونا SARS-CoV-2 وتتوقع الشفافية من سلطات الصين. وأشار إلى أن المرحلة الأولى واجهت بعض المشاكل، ومن بينها "الوصول إلى البيانات وخاصة البيانات الخاصة ببداية جائحة". ولم يستبعد المدير العام، أن يكون انتشار الفيروس التاجي نتيجة "حالة طوارئ في المختبر".

المصدر: تاس