 
مباشر
عاجل
تحركات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان ونقل عدد كبير من الدبابات إلى المنطقة (فيديو)

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة كريت باليونان

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة كريت باليونان
Reuters
{سم بياني لرصد زلزال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhlh

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الثلاثاء، موضحا أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

إقرأ المزيد
قتيل و9 جرحى بزلزال جزيرة كريت اليونانية
قتيل و9 جرحى بزلزال جزيرة كريت اليونانية

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية.

ويعود الزلزال الأخير الذي حصد أرواحا إلى الـ27 من سبتمبر الماضي، في نفس الجزيرة، ما أسفر عن سقوط قتيل و9 جرحى وقد خلف أضرارا جسيمة.

المصدر: "رويترز" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا