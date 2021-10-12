زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة كريت باليونان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhlh
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الثلاثاء، موضحا أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.
وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية.
ويعود الزلزال الأخير الذي حصد أرواحا إلى الـ27 من سبتمبر الماضي، في نفس الجزيرة، ما أسفر عن سقوط قتيل و9 جرحى وقد خلف أضرارا جسيمة.
المصدر: "رويترز" + RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.