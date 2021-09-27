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قتيل و9 جرحى بزلزال جزيرة كريت اليونانية

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قتيل و9 جرحى بزلزال جزيرة كريت اليونانية
Reuters
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لقي رجل يعمل في كنيسة انهارت الاثنين حتفه في الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت اليونانية، حسبما أفاد التلفزيون اليوناني العام "إي آر تي".

لقي رجل يعمل في كنيسة انهارت الاثنين حتفه في الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت اليونانية، حسبما أفاد التلفزيون اليوناني العام "إي آر تي".

وضرب زلزال بقوة 5,8 درجة جزيرة كريت، حسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، و6 درجات حسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، الساعة 06,17 بتوقيت غرينتش على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 23 كيلومترا من هيراكليون، عاصمة كريت.

وألحق الزلزال أضرارا في بلدة اركالوخوري الزراعية خصوصا، حيث لقي العامل حتفه وتم تسجيل أضرار جسيمة، حسب سبيرو جورجيو المسؤول الاعلامي في الحماية المدنية الذي أشار كذلك إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح.

وظهرت مشاهد بثها التلفزيون العام أضرارا ولا سيما انهيار منازل قديمة في اركالوخوري قرب هيركليون.

ونقلت الوكالة عن عالم الزلازل إفثيميس ليكاس، رئيس منظمة الوقاية من الزلازل، قوله "لم نكن نتوقع هذا الزلزال، تسجل في الوقت الحالي هزات ارتدادية بقوة 4,5 درجات".

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية.

ويعود الزلزال الأخير الذي حصد أرواحا إلى الثالث من مارس في إيلاسونا في وسط اليونان ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرة جرحى وقد خلف أضرارا جسيمة.

المصدر: أ ف ب

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