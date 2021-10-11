نيجيريا.. فرار 6 نساء و9 أطفال من خاطفيهم المتشددين

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولة محلية بأن 15 شخصا، اختطفهم مسلحون متشددون من قرى مسيحية بشمال شرقي نيجيريا قبل أشهر، فروا من خاطفيهم.

وأشارت المسؤولة إلى أن 6 نساء، بينهن إمرأة في الشهر الثامن من الحمل، و9 أطفال قطعوا مسافة نحو 90 كلم خلال 6 أيام مشيا على الأقدام.

وتم اختطاف 3 نساء مع 5 أطفال أثناء هجوم المسلحين على قرية تاكولاشي في منطقة شيبوك في أكتوبر من العام الماضي، و3 أخريات مع 4 أطفال في قرية كوفري بمنطقة هونغ القريبة في مايو الماضي.

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ولم يعرف أي جماعة تقف وراء الاختطاف، لكنه من المعروف أن تلك المنطقة ينشط فيها تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" المنشق عن "بوكو حرام".

ويعرف عن الجماعتين أنهما متورطة في عمليات اختطاف نساء بشمال نيجيريا.

يذكر أن "بوكو حرام" اختطفت أكثر من 200 طالبة مدرسية في منطقة شيبوك عام 2014 في أكبر عملية اختطاف من نوعها.

المصدر: "فرانس برس"