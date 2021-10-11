 
مباشر

أمينة أردوغان تغرد عن حقوق الفتيات

أخبار العالم

أمينة أردوغان تغرد عن حقوق الفتيات
Reuters WOLFGANG RATTAY
أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhh1

أعربت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أملها في أن يكون "اليوم العالمي للفتاة" سببا لتطوير مقاربات جديدة تمكن الفتيات من الوصول لحقوقهن كاملة دون نقصان.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر" قالت أردوغان: "آمل أن يكون تطوير مناهج جديدة مفيدا لفتياتنا للوصول إلى جميع حقوقهن بشكل كامل".

وأضافت: "واثقة من أن فتياتنا، في عصرنا الذي يشهد سرعة في التحول الرقمي، لن يتخلفن عن الركب بل سيكن في مقدمة هذا السباق".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا