أمينة أردوغان تغرد عن حقوق الفتيات

أعربت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أملها في أن يكون "اليوم العالمي للفتاة" سببا لتطوير مقاربات جديدة تمكن الفتيات من الوصول لحقوقهن كاملة دون نقصان.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر" قالت أردوغان: "آمل أن يكون تطوير مناهج جديدة مفيدا لفتياتنا للوصول إلى جميع حقوقهن بشكل كامل".

وأضافت: "واثقة من أن فتياتنا، في عصرنا الذي يشهد سرعة في التحول الرقمي، لن يتخلفن عن الركب بل سيكن في مقدمة هذا السباق".

#DünyaKızÇocuklarıGününün, kız çocuklarımızın sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum.

Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum. pic.twitter.com/nCMOHlHnYT — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 11, 2021

المصدر: RT