 
مباشر

ولد في وهران.. سياسي فرنسي يتطاول على الجزائريات بلفظ إباحي (فيديو)

أخبار العالم

ولد في وهران.. سياسي فرنسي يتطاول على الجزائريات بلفظ إباحي (فيديو)
AFP
فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhgz

أساء السياسي الفرنسي روبير مينار خلال مقابلة تلفزيونية للجزائريات بقوله إنه كان يرى الجزائريات جميلات ومثيرات وأنهن لم يعدن كذلك بسبب الحجاب.

وجاء تصريح السياسي والصحفي فرنسي الذي ولد في وهران سنة 1953 وهو حاليا عمدة مدينة بيزييه، في برنامج حواري على قناة "إل سيه إي" الفرنسية الخميس الماضي.

وفي سياق حديثه عن مدى التغيرات التي شهدتها فرنسا قال: "الناس تغيروا كثيرا، عندما كان عمري 18 عاما، لم أر أبدا في الحي حيث أسكن فتاة محجبة".

وتابع مينار قائلا: "كان هناك الكثير منهن، بالأخص الجزائريات، كنا نجدهن جميلات ومثيرات، والآن بدرجة أقل لأنهن محجبات".

واستخدم مينار مفردة فرنسية ازدرائية (Beurette) تحيل هذه الأيام إلى الإباحية مباشرة لأن استخدامها شائع في هذا المجال.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا