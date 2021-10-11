بينيت لميركل: أريد إكمال صفقة الغواصات بسبب الحاجة الأمنية

أفاد موقع "والا" العبري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت أكد خلال اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رغبة بلاده بتنفيذ عقد الغواصات خلال السنوات القادمة.

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ونقل الموقع عن مسؤول سياسي مطلع على فحوى الاجتماع بين بينيت وميركل: "الحكومة الإسرائيلية الجديدة قامت بتحليل احتياجات الأجهزة الأمنية مجددا، موقف الجهاز الأمني أنه يجب التزود بالغواصات ونحن نعمل على استكمال الاتصال. هذه الرسالة نقلت إلى ميركل خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة. سندفع ما يجب القيام به من أجل الاحتياجات الأمنية. بنظرنا- أمن دولة إسرائيل-فوق كل شيء".

وكان المجلس الأمني الألماني المصغر صادق في عام 2017 على بيع 3 غواصات جديدة إلى إسرائيل بقيمة 1.5 مليار يورو، ثلث من تكلفة الغواصات ستمول من قبل الحكومة الألمانية، الغواصات كانت ستسلم إلى إسرائيل في نهاية العقد الحالي وستستبدل غواصات دخلت الخدمة في سلاح البحرية في السنوات 1999-2000.

في فبراير 2017 فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا بشراء الغواصات والسفن من ألمانيا، بعد كشف للصحافي افيف دروكر عن فساد من قبل مسؤولين في الحكومة، في القضية التي أطلق عليها "الملف 3000".

بعد التحقيق أضافت الحكومة الألمانية بندا إلى عقد الشراء وبموجبه إنه في حال إثبات وقوع فساد بصفقة الغواصات سيكون للحكومة الألمانية الحق بإلغائها. في مايو عام 2021 قدمت لوائح اتهام بحق عدد من المتورطين في هذه القضية.

المصدر: i24news.com