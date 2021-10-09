 
مباشر

أكثر من 100 بين قتيل ومفقود بغرق مركب في الكونغو الديمقراطية

أخبار العالم

أكثر من 100 بين قتيل ومفقود بغرق مركب في الكونغو الديمقراطية
Reuters Thomas Mukoya
نهر الكونغو في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgsp

أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم السبت نقلا عن مسؤول محلي بأن أكثر من مئة شخص قضوا أو فقدوا بغرق مركب في نهر بالكونغو الديمقراطية.

وقال نستور ماغبادو، المتحدث باسم حاكم مقاطعة مونغالا الشمالية الغربية، إنه تم انتشال 51 جثة حتى وقت متأخر من يوم الجمعة بعد حادث الغرق الذي وقع ليلة الاثنين الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن هناك 39 ناجيا من الكارثة، بينما يعتقد أن 69 شخصا في عداد المفقودين.

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا