أكثر من 100 بين قتيل ومفقود بغرق مركب في الكونغو الديمقراطية

أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم السبت نقلا عن مسؤول محلي بأن أكثر من مئة شخص قضوا أو فقدوا بغرق مركب في نهر بالكونغو الديمقراطية.

وقال نستور ماغبادو، المتحدث باسم حاكم مقاطعة مونغالا الشمالية الغربية، إنه تم انتشال 51 جثة حتى وقت متأخر من يوم الجمعة بعد حادث الغرق الذي وقع ليلة الاثنين الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن هناك 39 ناجيا من الكارثة، بينما يعتقد أن 69 شخصا في عداد المفقودين.

BOAT CAPSIZES in DR Congo killing 51 people; another 69 are missing, officials say. https://t.co/8dUZ8WzJsu — Nation Breaking News (@NationBreaking) October 9, 2021

المصدر: أ ف ب